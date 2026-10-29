Прокуратура Польщі призначить експертизу дій машиніста після аварії — RMF24

Окружна прокуратура в Радомі, Польща, призначить нову експертизу у справі про залізничну аварію на станції Воля-Бервецька в Мазовецькому воєводстві. Експерт у галузі залізничного транспорту має оцінити, чи правильно діяв машиніст потяга, в якому в лютому тяжко травмувався учень ліцею Домінік Голуй.

Як повідомляє RMF24, клопотання про призначення експертизи подав представник потерпілого. Прокурор Роберт Бінчак, який веде провадження, заявив, що таку експертизу буде замовлено.

Обставини аварії

Під час аварії 17-річний Домінік їхав потягом разом із матір'ю. На станції він вийшов на платформу, щоб допомогти винести дитячий візок. Коли підліток намагався повернутися до вагона, потяг почав рух, а двері затиснули йому руку. Після цього хлопець упав у проміжок між краєм платформи та вагоном.

Унаслідок аварії він втратив обидві ноги та частину кисті. За даними RMF24, потерпілий уже отримав сучасні протези кисті та однієї ноги.

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Звинувачення керівнику потяга

Раніше у цій справі звинувачення висунули 48-річному керівникові потяга Марціну В. За версією слідства, він неналежно спостерігав за пасажирами під час посадки та висадки й передчасно передав радіозв'язком сигнал про відправлення.

Йому закидають спричинення аварії, а також створення небезпеки для жінки та її кількамісячної дитини, яким допомагав Домінік. Керівникові потяга загрожує до восьми років ув'язнення.

Інспектори Управління залізничного транспорту Польщі вказали на неналежне спостереження машиністом за платформою через зовнішні камери під час початку руху потяга. Водночас прокурор зазначив, що наявні докази наразі дали підстави висунути звинувачення лише керівникові потяга.

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