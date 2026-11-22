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Російська крилата ракета Х-101, яка 20 листопада 2026 року порушила повітряний простір Польщі та впала поблизу села Новий Липовець у Люблінському воєводстві, була виготовлена в росії у четвертому кварталі поточного року. Про це в неділю, 22 листопада, повідомив прокурор Окружної прокуратури в Любліні Анджей Боронь.

За даними польського слідства, боєприпас імовірно вибухнув ще в повітрі, не долетівши до землі, через що його уламки розлетілися на великій площі — до кількох гектарів. Серед найважливіших вилучених фрагментів слідчі виявили двигун вагою кілька сотень кілограмів та окремі елементи системи керування.

Прокурор також зазначив, що правоохоронцям уже вдалося встановити траєкторію польоту ракети та конкретне підприємство в рф, на якому її виготовили. Вилучені уламки передадуть для подальших досліджень до Криміналістичної лабораторії Військової жандармерії Польщі в Мінську-Мазовєцькому.

Джерело: Polsat News.

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