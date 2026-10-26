Прокуратура Рима в Італії розслідує заяви активістів флотилій, які прямували до Гази, про катування та інші ймовірні злочини після їхнього затримання ізраїльськими силами. Як повідомляє Jerusalem Post, провадження відкрили після скарг 50 громадян Італії, затриманих під час двох місій Global Sumud Flotilla у вересні—жовтні 2025 року та квітні—травні 2026 року.

Заяви активістів

У заяві прокуратури Рима йдеться, що справа стосується ймовірних катувань, викрадення людей, завдання тілесних ушкоджень, пограбування та пошкодження майна. За даними слідства, учасники першої місії заявляли про побиття, травми, погрози смертю, образи та звинувачення у тероризмі.

Активісти, затримані після другої місії, стверджували, що зазнали побиття в темряві, застосування гумових куль і електрошокерів. Ці твердження є предметом розслідування та не означають доведення вини будь-кого з фігурантів справи.

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Посадовці під слідством

16 жовтня італійські слідчі офіційно внесли до розслідування ізраїльського міністра, представників Армії оборони Ізраїлю, поліції та пенітенціарної служби. Розслідування, яке раніше було зосереджене на міністрі національної безпеки Ізраїлю Ітамарі Бен-Гвірі, поширили також приблизно на десяток представників ізраїльських військових і пенітенціарної служби.

Серед військових, яких згадує видання, — колишній командувач ВМС Давід Саар Саламе, чинний командувач ВМС Еяль Харель, їхні радники Таль Політіс і Гай Леві, командир військово-морської бази в Ашдоді Ейтан Паз, а також командир підрозділу Shayetet 13.

Прокурори повідомили, що в червні надіслали Ізраїлю запит про правову допомогу, щоб відтворити перебіг подій та встановити індивідуальну відповідальність. Вони не уточнили, чи отримали відповідь. За італійським законодавством злочини, скоєні за кордоном проти громадян Італії, можуть розглядатися в Римі. Сам факт внесення особи до розслідування не означає її вини та не веде автоматично до судового процесу.

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