Прокуратура Відня офіційно назвала причину затримання журналіста Ткача – Reuters

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Прокуратура Відня повідомила, що затримання українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка 8 жовтня в Австрії не пов'язане з їхньою професійною діяльністю.

За даними австрійських правоохоронців, журналістів вважали членами групи українських шпигунів, бо вони опинилися в тій самій локації та здійснювали спостереження за об'єктом в той самий спосіб, що й двоє інших чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві.

Свідчення свідків змусили австрійську прокуратуру припустити, що медійники входять до єдиної групи з підозрюваними. Після встановлення осіб та з'ясування всіх обставин Ткача та Бондаренка звільнили з-під варти без висунення жодних обвинувачень.

Джерело: Reuters.

Віденська прокуратура не підтвердила підозру у шпигунстві щодо журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

Українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого затримали в Австрії 8 жовтня, відпустили.

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