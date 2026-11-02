Прокуратура заявила про понад мільйон фото і відео насильства на телефоні британця — Dawn

У суді Манчестера на північному заході Великої Британії прокуратура заявила, що на телефоні чоловіка віком за 60 років виявили понад мільйон фотографій і відеозаписів, які, за її версією, документують насильство над його дружиною. Чоловік уже визнав провину приблизно у 60 сексуальних злочинах проти дружини, повідомляє Dawn. Його ім’я не розголошують для захисту особи потерпілої.

Свідчення обвинувачення

Прокурорка Луїза Оуклі повідомила присяжним, що чоловік упродовж двох десятиліть одурманював і ґвалтував дружину та нібито запрошував інших чоловіків долучитися до насильства. За її словами, він фільмував злочини й поширював матеріали в інтернеті та соціальних застосунках серед «однодумців».

Прокурорка також заявила, що деякі обвинувачені роками спілкувалися з чоловіком онлайн і нібито змовлялися вводити жінці речовини, аби її могли піддавати насильству. Із 2023 року, за версією обвинувачення, він почав запрошувати чоловіків до їхнього дому та знімав, як сам та інші ґвалтували жінку, коли вона була непритомною.

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Суд над дев’ятьма чоловіками

Оуклі назвала вилучений після арешту телефон чоловіка «сповідальницею», що містила, зокрема, його «варварські сексуальні фантазії», які датуються 2004 роком. За її словами, матеріали документували не лише насильство з боку чоловіка, а й насильство інших людей, зокрема тих, хто нині перебуває на лаві підсудних.

Чоловіка та ще 13 осіб обвинувачували у змові з метою насильства над жінкою. Четверо з них уже визнали провину за різними обвинуваченнями. Суд у Манчестері нині розглядає справу дев’ятьох чоловіків віком від 28 до 70 років, які заперечують обвинувачення у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та змові з метою введення речовини для одурманення або позбавлення людини здатності чинити опір.

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