Прокурор у Польщі передав до суду обвинувальний акт проти Брауна — RMF24

У Польщі прокурор направив до суду обвинувальний акт проти депутата Європарламенту Гжегожа Брауна. Як повідомляє RMF24 з посиланням на TVN24, документ охоплює чотири епізоди, зокрема ймовірне викрадення прапорів України та Європейського Союзу.

Епізоди обвинувального акта

За даними медіа, обвинувальний акт стосується викрадення прапора України з будівлі мерії в Білій-Підляській, а також прапора ЄС із будівлі тодішнього Міністерства промисловості в Катовіце.

До документа також включили епізод щодо пошкодження виставки, присвяченої ЛГБТ-спільноті, у будівлі Сейму. Ще один пункт стосується ймовірного наклепу на організаторів акції «Нарциси», зокрема Музей історії польських євреїв POLIN, під час президентських дебатів, організованих Super Express.

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Інші обвинувачені

Крім Брауна, у справі обвинуваченими є ще п’ятеро людей. Двом із них слідчі закидають співвиконавство у викраденні прапорів; серед них — депутат Конфедерації Польської Корони Роман Фріц.

Ще трьом особам закидають пособництво у викраденні українського прапора в Білій-Підляській.

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