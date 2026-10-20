Прокурори просять заборонити євродепутатці Хассан обіймати посади — Anadolu Agency

У Парижі французькі прокурори попросили суд призначити депутатці Європейського парламенту Рімі Хассан 10 місяців умовного ув’язнення та на два роки заборонити обіймати державні посади. Справу розглядають щодо видаленого допису в соцмережі X, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на FranceInfo.

Позиція обвинувачення

Прокуратура вважає, що публікація Хассан містила виправдання тероризму. За твердженням обвинувачення, допис применшував значення нападу та вихваляв одного з його учасників.

Прокурори також відкинули заяву Хассан про політичну вмотивованість справи. Вони назвали ймовірне правопорушення очевидним і заперечили, що провадження пов’язане з її політичними поглядами.

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Що відомо про допис

Справа стосується публікації від 26 березня, яку згодом видалили. У ній Хассан процитувала Кодзо Окамото, учасника Японської Червоної армії, який брав участь у нападі 30 травня 1972 року в аеропорту Лод поблизу Тель-Авіва. Тоді загинули 26 людей, ще десятки дістали поранення.

Хассан, яка представляє ліву партію «Нескорена Франція», назвала провадження спробою залякати її та змусити замовкнути опозиційну депутатку. Слухання почалися в Парижі в понеділок і тривали у вівторок; судового рішення наразі немає.

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