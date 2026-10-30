Прокурорка: обвинувачки коміка Бренда не мали вигоди — The Guardian

У Великій Британії, в Королівському суді Саутуарка в Лондоні, прокурорка Ріел Кармі-Джонс заявила, що шість жінок, які свідчать у справі коміка Расселла Бренда, не прагнули слави чи особистої вигоди від звернення до поліції. За її словами, вони не знайомі між собою, не брали участі в документальному фільмі та не вимагали компенсації.

Як повідомляє The Guardian, під час завершальної промови обвинувачення Кармі-Джонс сказала присяжним, що жінки наважилися розповісти про пережите, коли усвідомили, що не були самотніми. Прокурорка зазначила, що їхні свідчення містили конкретні деталі, а в деяких випадках спогади про ці події переслідували жінок роками.

Позиція обвинувачення

Прокурорка відкинула припущення, що документальний фільм Dispatches 2023 року про ймовірні неправомірні дії Бренда міг вплинути на жінок і спонукати їх вигадати або переосмислити свої історії. За її словами, заявниці описували подібну модель поведінки: перед імовірними нападами поведінка Бренда, як стверджувалося в суді, змінювалася від привітної до агресивної та лячної.

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Кармі-Джонс також заявила, що після ймовірних нападів Бренд просив деяких жінок надати номери телефонів або адреси електронної пошти. На думку обвинувачення, він використовував це як елемент газлайтингу. Ці твердження є позицією сторони обвинувачення, яку мають оцінити присяжні.

Які обвинувачення висунуто

51-річному Бренду інкримінують сім правопорушень щодо шести жінок за епізодами, які охоплюють десять років від 1999 року. Йдеться про три обвинувачення у зґвалтуванні, три — у сексуальному насильстві та одне — у замаху на непристойне посягання. Раніше обвинувачення в непристойному посяганні було змінене на замах на такий злочин.

Комік заперечує всі обвинувачення та не визнає вини за всіма пунктами. Суддя вже надав присяжним юридичні роз'яснення, зазначивши, що їм належить розглянути суперечливі аргументи сторін. Захисник Бренда Іан Вінтер має виголосити завершальну промову в понеділок.

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