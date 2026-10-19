Промисловість Німеччини втратила майже 500 тисяч робочих місць — Anadolu Agency

У Німеччині кількість робочих місць у промисловості, що підлягають соціальному страхуванню, з кінця 2018 року до кінця 2025 року скоротилася на 496 тисяч, або на 7,1%. Про це йдеться в дослідженні дрезденського підрозділу інституту ifo, повідомляє Anadolu Agency.

Найбільші скорочення у виробництві

Найбільше робочих місць втратили автомобільна галузь і її постачальники — 123,5 тисячі, або 13% зайнятих. Виробники металевих виробів скоротили 115,6 тисячі посад, а машинобудівні компанії — 64,5 тисячі.

На ці три галузі припало близько 60% усіх скорочень у промисловості. Кількість зайнятих у цьому секторі зменшилася в усіх федеральних землях Німеччини, за винятком Гамбурга. У східній частині країни спад становив 8,4%, у західній — 6,8%.

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Зайнятість переходить у сферу послуг

Водночас у сфері послуг за цей період з’явилося понад 2,2 мільйона робочих місць. Найбільше зростання зафіксували в охороні здоров’я, де додалося 391 тисяча робочих місць, а також у соціальних послугах, зокрема в будинках догляду, — 357 тисяч.

Кількість працівників у державному управлінні зросла на 329 тисяч, зокрема через заміну цивільних службовців найманими працівниками. Серед приватних постачальників послуг найшвидше зростала зайнятість в IT-компаніях.

Заступник керівника ifo Dresden Йоахім Рагніц заявив про посилення структурної трансформації німецької економіки. За даними дослідження, кількість зайнятих із професійною освітою скоротилася на 252 тисячі, тоді як кількість працівників із вищою освітою збільшилася на 1,8 мільйона. Дослідження ґрунтується на даних Федерального агентства зайнятості Німеччини та не охоплює самозайнятих, цивільних службовців і працівників із так званою мінізайнятістю.

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