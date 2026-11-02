Промисловість Росії вперше за п’ять років прогнозують на спад

У 2026 році промислове виробництво в Росії може вперше за п’ять років завершити рік зі спадом. Мінекономрозвитку РФ погіршило прогноз: замість очікуваного зростання на 0,6% тепер відомство прогнозує скорочення на 0,2%.

Російське Міністерство економічного розвитку вперше за останні п’ять років офіційно заклало у свій прогноз скорочення промислового виробництва. За оцінками відомства, за підсумками 2026 року показник може знизитися на 0,2%. Раніше російська влада очікувала, що промисловість, навпаки, зросте на 0,6%. Проблеми в російській промисловості стали помітні ще протягом перших місяців року.

Упродовж січня-серпня виробництво в Росії загалом залишалося приблизно на рівні аналогічного періоду минулого року. Однак у серпні ситуація погіршилася: промисловий випуск скоротився на 0,8% у річному вимірі.

Чому російська промисловість втрачає темпи

У СЗРУ пов’язують погіршення показників із переходом російської економіки на воєнні рейки. За оцінкою розвідки, дедалі більше проблем виникає не лише в цивільному секторі, а й на підприємствах, які раніше підтримували загальне зростання промисловості.

Серед причин спаду розвідка називає високу інфляцію, коливання курсу рубля та дорогі кредити. Через це люди й бізнес менше витрачають, а підприємствам стає складніше позичати гроші для розвитку та підтримки виробництва. Ще один чинник — скорочення державного оборонного замовлення. За даними СЗРУ, це вже впливає навіть на підприємства військово-промислового комплексу. Раніше саме замовлення для армії допомагали підтримувати промислові показники, але тепер цей сектор також стикається зі зменшенням обсягів виробництва.

Які галузі постраждали найбільше

Найскладніша ситуація склалася в галузях, які залежать від споживчого попиту та доступності кредитів. Ідеться, зокрема, про автомобілебудування, будівництво, аграрний сектор і хімічну промисловість.

Окремі галузі вже показують помітне скорочення. За інформацією української розвідки, виробництво в російській металургії зменшилося на 5,2%, у хімічній промисловості — на 3%, а у швейному виробництві — на 4,2%. Ще сильніше впав випуск окремої промислової продукції. Виробництво ліфтів скоротилося на 20%, а вантажних залізничних вагонів — на 30%.

Регіони Росії дедалі більше залежать від федерального бюджету

Проблеми промисловості позначаються і на фінансовому становищі російських регіонів. За оцінками СЗРУ, 65 регіонів РФ потребують фінансової підтримки з федерального бюджету. Водночас лише 24 регіони залишаються донорами, тобто можуть самостійно забезпечувати свої бюджетні потреби та передавати частину коштів до центру.

Ці показники свідчать про нерівномірний розподіл фінансових ресурсів і зростання залежності більшості регіонів від допомоги Москви. Отже, російська промисловість стикається одразу з кількома проблемами: зниженням попиту, дорогими кредитами, інфляцією та скороченням державних замовлень. Якщо прогноз Мінекономрозвитку справдиться, 2026 рік стане першим за п’ять років, коли промислове виробництво в Росії завершиться зі спадом. Про зміну прогнозу повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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