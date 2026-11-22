Пропозиція переговорної команди президента США Дональда Трампа про надання Україні гарантій колективної оборони за зразком статті 5 НАТО викликала обережний оптимізм серед частини європейських союзників Києва, однак у Європі побоюються надто високої політичної та безпекової ціни такої угоди. Про це в неділю, 22 листопада 2026 року, повідомляє видання Politico.

За даними видання, після кількох тижнів переговорів спеціальний посланець Трампа Джаред Кушнер заявив, що президент США «відкритий» до такої «великої угоди», а російська сторона нібито також сприймає цю концепцію.

Попри те що публічного підтвердження з боку кремля немає, а заступник глави мзс рф Сергій Рябков уже відкинув ідею «квазічленства» України в Альянсі, володимир путін відкрито не відхилив план Кушнера. Один із наближених до переговорного процесу європейських посадовців зазначив, що у питанні гарантій безпеки намітився прогрес, а обговорення європейської безпеки наразі відбувається без максималістських вимог і за участю європейських партнерів. Очікується, що наступний раунд переговорів за участю Європи, на якому обговорюватимуть припинення вогню в енергетичному секторі та Чорному морі, може відбутися в Абу-Дабі після 26 листопада.

Водночас європейські дипломати та аналітики застерігають від ризиків, які може нести такий формат домовленостей. За інформацією Politico, американська сторона раніше цікавилася в Києва готовністю відмовитися від підконтрольної Україні частини Донбасу в обмін на членство в НАТО, а Джаред Кушнер також порушує питання перегляду всієї довоєнної архітектури безпеки в Європі та відносин Альянсу з москвою. Експерт лондонського аналітичного центру Chatham House Грегуар Роос застеріг, що гарантія за зразком статті 5 може стати «троянським конем», якщо умовою великої угоди стане передача Донбасу рф та обмеження військової присутності НАТО у Східній Європі, що фактично надасть росії право вето на європейську безпеку.

Джерело: Politico.

володимир путін під час приватних контактів погодився з тим, що після завершення війни Україна може отримати від США та європейських партнерів гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, за умови, що на українській території не розміщуватимуть бази чи війська Альянсу.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

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