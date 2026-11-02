Проросійська Іліяна Йотова перемогла на президентських виборах у Болгарії

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У неділю, 1 листопада, у Болгарії відбувся другий тур президентських виборів. За результатами підрахунку майже всіх голосів, перемогу здобуває чинна глава держави Іліяна Йотова, яка підтримує діалог із Росією та виступає проти надання допомоги Україні.

Станом на 5:00 за київським часом у ЦВК опрацювали вже 99,56% голосів. Згідно з підрахунком, пара проросійської Йотової та кандидата у віцепрезиденти Кирила Вілчева набирає 57,69% голосів.

Тим часом її опонент, проукраїнський та прозахідний колишній прем’єр-міністр Андрій Гюров, а також кандидат у віцепрезиденти Георгій Кандев отримали 39,35% голосів.

Крім того, був ще варіант «не підтримую нікого» — за нього проголосували 2,96% виборців.

Наразі Андрій Гюров уже визнав результати цих виборів.

«Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Нічого не було дарма, і найкраще ще попереду», — сказав він.

Джерело: БНТ

У першому турі, який пройшов 25 жовтня, Йотова набрала 34,8% голосів. Гюров отримав 32%.

Війна Росії проти України надає виборам зовнішньополітичного значення. Виборці також вирішуватимуть, чи обере Болгарія, яка входить до ЄС і НАТО та розташована на східному фланзі Альянсу, послідовніший західний курс, якого можна очікувати від Гюрова. Колишня журналістка Йотова натомість неодноразово виступала з проросійськими заявами.

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