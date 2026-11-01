Проросійська кандидатка перемагає на виборах президента Болгарії

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Виконувачка обов'язків президента Болгарії Іліана Йотова набирає понад 50% голосів у другому турі президентських виборів, який відбувся у неділю, 1 листопада.

Згідно з даними екзитполу, проведеного агентством Alpha Research, Йотова отримала 52,5% голосів у другому й останньому турі президентських виборів у Болгарії 2026 року, перемігши колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра країни Андрея Гюрова, який набрав 43,4%.

Ще 4,1% обрали варіант «Я нікого не підтримую».

За даними екзитпола, проведеного агентством Market Links, Йотова здобуває 50,7%, а Гюров — 44% голосів.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

У першому турі, який пройшов 25 жовтня, Йотова набрала 34,8% голосів. Гюров отримав 32%.

Війна Росії проти України надає виборам зовнішньополітичного значення. Виборці також вирішуватимуть, чи обере Болгарія, яка входить до ЄС і НАТО та розташована на східному фланзі Альянсу, послідовніший західний курс, якого можна очікувати від Гюрова. Колишня журналістка Йотова натомість неодноразово виступала з проросійськими заявами.

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