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Проросійські хакерські угруповання здійснюють кібератаки на промислові підприємства та об'єкти інфраструктури у близько 20 країнах НАТО, що призводить до реальних аварій, пожеж і витоків небезпечних речовин.

За даними видання Bloomberg, зловмисники отримують доступ до автоматизованих систем управління промисловим обладнанням через слабкий захист мереж. В Іспанії кібератаки спричинили пожежу на заводі з виробництва обладнання для відновлюваної енергетики, а також збої у роботі виноробень і крематоріїв.

У Данії після зламу насосної станції без води залишилися 450 будинків, а перепади тиску пошкодили водопровідні мережі. У США внаслідок втручання в системи м'ясопереробного підприємства стався витік аміаку та евакуація персоналу. Журналісти зазначають, що за атаками стоять угруповання CARR та Z-Pentest, а американська прокуратура пов'язує діяльність CARR із куруванням та фінансуванням з боку ГРУ гш рф.

Джерело: Bloomberg.

Урядові сайти в Європі відключають через загрозу кібератак — Reuters.

Державні сайти в Нідерландах, Фінляндії та інших країнах у середу тимчасово припиняли роботу після повідомлень про дві критичні уразливості в мові програмування PHP.

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