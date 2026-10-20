Протести водіїв в Італії порушили постачання до супермаркетів — Anadolu Agency

На півдні Італії протести водіїв вантажівок через зростання вартості пального порушили доставку товарів до супермаркетів. У деяких районах Кампанії, Сицилії та Калабрії повідомляли про нестачу продукції, передусім свіжих товарів, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на італійське агентство ANSA.

Блокади портів і доріг

Учасники протестів заблокували доступ до комерційного порту Неаполя. Дорожні блокади та демонстрації також відбулися в Калабрії, Базилікаті, Апулії та на Сицилії.

Через обмеження сповільнився розподіл товарів, зокрема свіжої продукції. Протести також позначилися на збиранні та доставці сільськогосподарської продукції, що викликало занепокоєння виробників щодо можливих втрат.

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Позиція уряду

Міністр транспорту Маттео Сальвіні заявив, що впевнений у можливості уряду розблокувати затримані кошти, вислухати вимоги водіїв і розпочати діалог, щоб зменшити тиск на дороги та автомагістралі.

Водії протестують проти зростання цін на дизельне пальне та вимагають підвищити тарифи на перевезення. Міністерство транспорту має провести у вівторок зустріч із представниками національних галузевих асоціацій.

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