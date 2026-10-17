Протестувальники увірвалися до мерії Марселя та зіткнулися з поліцією — Euronews

У французькому Марселі під час загальнонаціональних демонстрацій через зростання цін протестувальники увірвалися до будівлі мерії та зіткнулися з поліцією. Інцидент стався в суботу, коли напруга в південному місті посилилася. Після проникнення до мерії поліція втрутилася, щоб очистити будівлю від учасників протесту.

Проникнення до мерії

Як повідомляє Euronews, журналісти AFP, які працювали на місці, зафіксували, що демонстранти силоміць відчинили двері будівлі. У вхідній залі мерії вони перекинули бюст Маріанни — символу Французької Республіки — та пошкодили меблі.

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Поліція втрутилася вже після того, як протестувальники потрапили до приміщення та пошкодили майно у вхідній залі. Правоохоронці згодом очистили будівлю мерії від демонстрантів.

Атака на поліцейську дільницю

Раніше того ж дня протестувальники в масках атакували фасад дільниці муніципальної поліції. За даними видання, вони підпалили сміттєві баки та кидали димові пристрої всередину дільниці. Цей епізод стався до проникнення учасників протесту до будівлі мерії.

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