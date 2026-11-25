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Представники бізнесу заявили про затримку виплат із боку платіжного провайдера Transfr Solution, який, за їхніми словами, уже вісім місяців утримує кошти на загальну суму понад €330 000.

Компанія відмовляється повертати гроші, пояснюючи це тим, що кошти заморожені в одного з її субпровайдерів — Netsellerpay та восьми банків.

Серед фінансових установ, які згадуються в заяві:

Guava Pay;

Ozan;

T-Pro;

Pal Wallet;

I-Card;

ще три банки, назви яких не розголошуються.

Спочатку в Transfr Solution називали орієнтовні строки повернення всієї суми — через пів року, у вересні 2026 року. Однак після настання цієї дати терміни почали переносити.

За поясненням провайдера, замороження коштів нібито сталося через штрафи на його каналі. Водночас автори заяви наголошують, що їхні бренди не мають жодного стосунку до цих штрафів, що, за їхніми словами, підтверджує і сам провайдер. Також вони стверджують, що Transfr Solution заздалегідь знав про замороження коштів, але не повідомив про це клієнтів і продовжував приймати від них гроші.

Наприкінці травня 2026 року до комунікації долучився David Savell (@Dsavell), який представився Chief legal officer Citigate. За словами авторів звернення, компанія Transfr Solution уповноважила його займатися питанням розмороження коштів.

Спочатку David Savell двічі надсилав юридичні пояснення щодо ситуації:

У травні він повідомив, що питання перебуває під його контролем, а всі кошти мають виплатити у вересні. У вересні заявив, що гроші досі не надійшли в повному обсязі, однак команда робить усе можливе, щоб отримати їх і розпочати «чесне розподілення» між усіма постраждалими мерчантами.

Згодом під час телефонної розмови David Savell повідомив, що кошти не будуть виплачені в повному обсязі, але певна сума вже перебуває в його розпорядженні. Водночас він не пояснив, чому не може перерахувати ці гроші.

Офіційна позиція представників компанії полягає в тому, що David очікує надходження решти коштів, аби розпочати всі виплати одночасно. Автори звернення ставлять під сумнів таку логіку та запитують, чому не можна здійснювати поступові виплати, якщо частина грошей уже є в наявності.

Станом на кінець листопада 2026 року, як зазначають автори заяви, з моменту затримки розрахунків минуло понад вісім місяців, а від обіцяного строку врегулювання ситуації — більше двох місяців.

За цей час David Savell і команда Transfr Solution, не надаючи жодних документальних підтверджень, продовжували обіцяти якнайшвидше погасити заборгованість.

Останнє повідомлення від David Savell надійшло 6 листопада. Тоді він заявив, що того ж вечора перерахує команді Transfr усю суму, яка перебуває в його розпорядженні. Розмір цих коштів він не розголосив. Після підрахунків команда Transfr мала перерахувати гроші постраждалим клієнтам. Однак, за словами авторів звернення, жодних переказів так і не відбулося.

Наразі, як стверджують заявники, команда Transfr Solution ігнорує їхні повідомлення. Водночас David Savell, якого вони називають довіреною особою компанії та юристом, в останньому повідомленні, за їхніми словами, перейшов на образи, після чого також припинив відповідати. Автори звернення заявили, що додають скриншот листування.

Постраждалі просять представників Netsellerpay і згаданих банків вийти на зв’язок та надати пояснення щодо замороження коштів.

Вони закликають Transfr Solution публічно відповісти на звинувачення та долучитися до відкритого врегулювання ситуації. За словами заявників, вони тривалий час намагалися вирішити питання безпосередньо з компанією, однак це не дало результату.

Серед відомих їм представників Transfr Solution називають Matt, CSO, Jhon, співзасновник, Nick Yung, David Savell, Chief legal officer Citigate.

Про це повідомляють користувачі у Psp judges chat.

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