У Таїланді команда Progressive Social Security (PSS) за попередніми результатами виборів здобула всі сім місць представників застрахованих працівників і сім місць представників роботодавців у раді Управління соціального забезпечення. Як повідомляє Bangkok Post, після підрахунку понад 95% бюлетенів PSS отримала 14 із 21 місця в органі.

Попередні результати голосування

Вибори відбулися в неділю. Основне суперництво точилося між PSS та командою Labour Power, яку очолює ветеран профспілкового руху Панус Тхайлуан, президент Національного конгресу праці Таїланду. У перегонах також брали участь незалежні кандидати, частина з яких мала альянс із Labour Power.

Кожен кандидат PSS, що претендував на місце від роботодавців, отримав понад 8 тисяч голосів, тоді як їхні конкуренти — менш як тисячу. Кандидати PSS у категорії застрахованих працівників загалом набрали понад 800 тисяч голосів, а інші кандидати — близько 20 тисяч. Команду Progressive Social Security пов’язують із Народною партією та Прогресивним рухом.

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Роль ради та кошти фонду

До складу ради Управління соціального забезпечення входять по сім представників працівників, роботодавців і уряду. Головою ради за посадою є постійний секретар міністерства праці, а урядових представників делегують міністерства праці та фінансів, а також Бюджетне бюро.

Рада визначає напрям роботи Управління соціального забезпечення щодо Фонду соціального забезпечення та є посередником між урядом і фондом. Фонд оцінюють у 2,8 трлн батів; це найбільший фонд соціального добробуту в країні, який охоплює понад 24 млн застрахованих осіб. У голосуванні взяли участь близько 680 тисяч членів — на 330% більше, ніж на попередніх виборах 2023 року. Термін повноважень нового складу ради становить два роки, а офіційні результати очікують до кінця року.

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