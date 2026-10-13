PTI оскаржить надзвичайні заходи й губернаторське правління — The Express Tribune

Голова пакистанської партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Ґохар Алі Хан заявив, що особисто оскаржить у Високому суді Пешавара надзвичайні заходи та губернаторське правління в провінції Хайбер-Пахтунхва. Він також повідомив, що PTI продовжить свій марш і протести, повідомляє The Express Tribune.

Під час пресконференції біля парламенту в Ісламабаді Ґохар назвав 11 жовтня «чорним днем» в історії демократії Пакистану. За його словами, на засіданні парламентської фракції у вівторок партія визначить, як протидіяти рішенням у провінційній асамблеї. Політик вимагав скасувати запроваджені заходи та заявив, що PTI використовуватиме всі доступні правові механізми.

Позов до суду

Окремо до Високого суду Пешавара вже подали петицію проти надзвичайних заходів і губернаторського правління. Позивач, адвокат Салман, вказав відповідачами президента Асіфа Алі Зардарі, прем'єр-міністра Шехбаза Шаріфа та губернатора Хайбер-Пахтунхви Фейсала Каріма Кунді.

У заяві стверджується, що рішення є неконституційними, незаконними та ухваленими недобросовісно, а також порушують основні права, автономію провінції та демократичний мандат. Позивач попросив суд визнати ці рішення недійсними й призупинити дію розпорядження про губернаторське правління до остаточного розгляду справи.

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Реакція опозиції

Лідер опозиції в Національній асамблеї Махмуд Хан Ачакзай заявив, що опозиційні партії проводитимуть мирні протести по всьому Пакистану, водночас залишаючись відкритими до переговорів із владою. Він також стверджував, що ситуація з безпекою в Белуджистані гірша за обставини, якими влада обґрунтувала запровадження надзвичайних заходів у Хайбер-Пахтунхві.

Лідер опозиції в Сенаті Аллама Раджа Насір Аббас також відкинув рішення федеральної влади. Він закликав об'єднатися в боротьбі проти тероризму та поставив під сумнів підстави для запровадження надзвичайних заходів саме в Хайбер-Пахтунхві.

На тлі зриву переговорів між владою та опозицією, а також продовження маршу PTI, президент Асіф Алі Зардарі схвалив рекомендацію прем'єр-міністра Шехбаза Шаріфа щодо запровадження надзвичайних заходів у провінції. У прокламації зазначено, що провінційний уряд не вжив достатніх заходів для протидії тероризму, а губернатор повідомив про порушення конституційного ладу. Після запровадження заходів очільник провінційного уряду, міністри, радники, спеціальні помічники та генеральний адвокат втратили посади, а федеральний уряд дозволив залучити армію для захисту громадян, майна й державних об'єктів.

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