ПТІ просить видати розпорядження для дев’ятьох депутатів у Пакистані — Dawn

В Ісламабаді, Пакистан, партія ПТІ звернулася до спікера Національної асамблеї Аяза Садика з проханням видати розпорядження про доставлення дев’ятьох членів палати, яких партія називає затриманими, для участі в її 30-й сесії. Про це повідомляє Dawn.

Звернення ПТІ

Головний парламентський організатор ПТІ Амір Догар у листі до Садика заявив, що дев’ятеро депутатів нині перебувають під вартою. У зверненні йдеться про Хаджі Імтіаза Ахмада Чоудрі, Мухаммада Джамала Ахсана Хана, Міана Гоуса Мухаммада, Санауллу Хана Мастікхеля, Давара Хана Кунді, Джунаїда Акбара, Амджада Алі Хана, Фазала Мухаммада Хана та Аділа Хана Базаї.

ПТІ просить видати розпорядження відповідно до правила 108 Правил процедури та ведення справ у Національній асамблеї 2007 року. У листі зазначено, що такі розпорядження мають видаватися всім затриманим депутатам незалежно від політичної належності, аби їхні виборчі округи були представлені під час засідань палати.

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Парламентські засідання

Президент Асіф Алі Зардарі скликав засідання Національної асамблеї та Сенату після того, як на вихідних погодив це з прем’єр-міністром Шехбазом Шаріфом під час зустрічі щодо політичної та безпекової ситуації в країні.

Засідання відбуваються після запровадження губернаторського правління в провінції Хайбер-Пахтунхва та надзвичайного стану в 12 її районах. Центральна влада пояснила ці кроки тим, що уряд провінції, очолюваний ПТІ, за її версією, навмисно усунувся від боротьби з тероризмом.

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