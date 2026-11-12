Путін нагадав США про ультиматум НАТО, який висував ще у 2021 році

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з представниками США знову порушив питання про розширення НАТО та військову присутність Альянсу у Східній Європі. Про це повідомив його помічник Юрій Ушаков після переговорів американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським президентом 12 листопада. Москва хоче повернутися до обговорення вимог, які висувала ще у 2021 році, зокрема щодо конфігурації сил НАТО станом на 1997 рік.

За словами Юрія Ушакова, під час зустрічі Путін нагадав американській стороні про російські пропозиції щодо так званої архітектури європейської безпеки. Їх Кремль представив ще у грудні 2021 року у вигляді проєктів угод зі США та НАТО.

Серед головних вимог Москви — зупинити подальше розширення Альянсу, не розміщувати поблизу російських кордонів системи озброєння, які Кремль вважає загрозливими, а також повернути військову присутність НАТО до рівня, який існував на момент підписання Основоположного акта Росія — НАТО у 1997 році. «Ключові положення — нерозширення блоку НАТО, нерозміщення біля російських кордонів систем озброєння, які становлять загрозу, та повернення до конфігурації сил Альянсу станом на момент підписання Основоположного акта Росія — НАТО», — заявив Ушаков.

Він також додав, що Москва хоче доповнити старі пропозиції новими вимогами. За його словами, Росія враховуватиме уроки, які нібито отримала з нинішньої ситуації у відносинах із Заходом.

Чого Росія вимагала від НАТО у 2021 році

У грудні 2021 року, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль оприлюднив проєкти угод про так звані гарантії безпеки. Росія вимагала від США та НАТО не допустити подальшого розширення Альянсу, зокрема вступу України, а також обмежити військову діяльність НАТО у країнах Східної Європи.

Окремо Москва наполягала, щоб Альянс не розміщував додаткові війська та озброєння на територіях держав, які вступили до НАТО після 1997 року. Фактично Росія хотіла переглянути військову присутність Альянсу в регіоні та повернутися до умов, які існували до його подальшого розширення на схід.

Саме до Основоположного акта Росія — НАТО від 27 травня 1997 року тепер знову апелює Кремль. Цей документ визначав принципи відносин між сторонами та, зокрема, містив положення про військові сили. НАТО заявляло, що в тодішніх умовах не планує додатково постійно розміщувати значні бойові сили на території нових членів Альянсу. Водночас документ не давав Росії права вето на рішення НАТО і не обмежував право держав самостійно обирати засоби забезпечення власної безпеки. У НАТО тоді відхилили російські вимоги. Альянс наголошував, що кожна держава має право самостійно вирішувати, до яких безпекових об'єднань приєднуватися.

Москва хоче обговорювати нову систему безпеки зі США

Після зустрічі з американськими представниками Ушаков заявив, що Росія готова негайно розпочати переговори зі США щодо нової довгострокової системи європейської безпеки. «Нинішня система не працює, це всім очевидно. І ми сподіваємося, що представники європейських країн також підтримають роботу над узгодженням параметрів нової довгострокової архітектури безпеки та миру, до якої ми готові негайно приступити разом з американськими представниками», — сказав помічник Путіна.

Таким чином, Кремль намагається вивести переговори за межі питання завершення війни проти України. Москва хоче обговорювати ширші правила безпеки на всьому європейському континенті, зокрема роль НАТО та присутність його військ у регіоні.

Європа виступає проти домовленостей без її участі

Ідея створення нової архітектури безпеки вже викликала занепокоєння серед європейських лідерів. Вони побоюються, що Росія намагається використати переговори про завершення війни, щоб домогтися перегляду правил безпеки в Європі та отримати вплив на рішення НАТО.

12 листопада європейські лідери під час зустрічі в Дубліні наголосили, що майбутнє безпеки континенту не може вирішуватися без участі самих європейських держав. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що саме європейці мають визначати, якою буде їхня безпека. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також закликав Росію до прямого діалогу з представниками Європи.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас нагадала, що система європейської безпеки вже існує, але Росія не дотримується її принципів. Вона також наголосила, що спочатку необхідно досягти припинення вогню в Україні, а вже потім переходити до ширших домовленостей. Отже, повернення до вимог 2021 року залишається одним із пріоритетів Кремля. Тепер Москва намагається обговорити їх зі США в межах ширшої угоди про безпеку в Європі, хоча європейські країни виступають проти рішень, які можуть ухвалювати без їхньої участі. Про це повідомляє NEXTA Live.

Виключно Україна має право визначати долю власних територій під час переговорів із Росією. Таку позицію озвучили в НАТО, коментуючи зустрічі в Абу-Дабі. Там також висловили сумніви щодо готовності Москви до конструктивного діалогу та припустили, що російська сторона могла знову висунути ті самі вимоги, які озвучувала ще у 2022 році.

Північноатлантичний альянс розпочав перегляд військових вимог до країн-членів, зосередивши ресурси на протидії Росії замість підготовки до операцій за межами Європи. Цей процес може стати найбільшою зміною у військовому плануванні НАТО за останні 20 років.

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