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Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі з американським представником Стівом Віткоффом російський лідер не передавав жодних документів із пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.

Також речник Кремля заявив, що Москва фіксує активізацію контактів із боку деяких європейських столиць, представники яких намагаються з’ясувати, що відбувається в переговорному процесі щодо України.

Водночас, за словами Пєскова, російська сторона не чує заяв про готовність до діалогу з урахуванням інтересів Росії.

Таким чином, у Кремлі заперечили передання Володимиром Путіним Стіву Віткоффу документів із російськими пропозиціями щодо завершення війни в Україні, водночас заявивши про контакти з європейськими країнами.

Про це Пєсков повідомив у коментарі російським пропагандистам.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін попросив спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа передати слова вдячності першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс погодився зі спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який назвав російського правителя Володимира Путіна «гуманістом».

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