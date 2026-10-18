Путін передав активи Tarkett та Ontex у Росії під тимчасове управління — The Rio Times

У Росії, державі-агресорі, президент Владімір Путін у середині жовтня 2026 року підписав указ №738 про передання під тимчасове управління російських підрозділів п’яти пов’язаних із Європою компаній. До переліку увійшли виробник підлогових покриттів Tarkett, виробник гігієнічних товарів Ontex, а також Kappa Rus, Menshen Packaging CIS і Eviosys Packaging Kuban, повідомляє The Rio Times.

Хто управлятиме активами

Указ передбачає передання активів в управління компанії Centre Capital. У випадку Tarkett він охоплює акції російської компанії Tarkett, що належать сербській дочірній структурі групи, а також 100% компанії Tarkett Sommer.

За даними Meduza, на які посилається видання, Tarkett має два заводи в Росії — у Московській і Самарській областях. Kappa Rus описують як виробника паперового пакування, що раніше належав ірландській Smurfit Kappa. Ontex Ru пов’язана з бельгійською групою Ontex, Eviosys Packaging Kuban — з нідерландським підрозділом Sonoco, а Menshen Packaging CIS — з німецькою Menshen.

Як працює тимчасове управління

Правовою підставою для таких рішень є указ президента РФ №302 від 25 квітня 2023 року. Він дозволяє запроваджувати тимчасове управління рухомим і нерухомим майном, акціями, цінними паперами та майновими правами, пов’язаними з державами, які Москва називає «недружніми».

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Зазвичай управителем призначають Федеральне агентство з управління державним майном — Росмайно, але президент РФ може визначити іншу структуру. Управитель має повноваження щодо інвентаризації та збереження активів, однак не може ними розпоряджатися. Формальне право власності може залишатися за іноземним акціонером, хоча він втрачає контроль над управлінням, грошовими потоками та кадровими призначеннями.

Попередні випадки

Тимчасове управління припиняється лише за рішенням президента РФ і не має встановленого строку. У 2023 році до переліку внесли російські активи німецької Uniper і фінської Fortum, а пізніше — Danone Russia та пивоварню Baltika, у якій 98,56% акцій належали шведському підрозділу Carlsberg.

Danone виключили з переліку в березні 2024 року. Активи Baltika також прибрали з нього до того, як Carlsberg погодила продаж своєї частки працівникам компанії. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав нове рішення продовженням тенденції та пов’язав його з тим, що Москва вважає незаконним утримання російських коштів і експропріацію майна російських компаній за кордоном.

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