Путін передав під тимчасове управління ще три активи Japan Tobacco в Росії

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У п’ятницю, 6 листопада, Володимир Путін підписав указ про передачу під «тимчасове управління» ще трьох російських юридичних осіб японської тютюнової компанії Japan Tobacco International. Рішення ухвалили після протесту Японії.

Йдеться про «Дж.Т.І. Росія», «Переславль-Табак» та «Дж.Т.І. Інноваційні Продукт», які «виконували роль імпортерів, управлінських та холдингових структур групи в Росії».

Раніше, 5 листопада, вийшов аналогічний указ щодо чотирьох юридичних осіб Japan Tobacco International, яким належать фабрики з переробки тютюнової сировини та виробництва сигарет у Петербурзі, Єльці та Ростові-на-Дону. Усі їх передали ТОВ «Промислові активи». У Росії зареєстровано кілька компаній з такою назвою, тому за назвою неможливо встановити потрібну.

Одна з компаній з такою назвою, як зазначали The Bell і The Insider, пов’язана з Таймуразом Боллоєвим — ексголовою «Балтики» та засновником «БТК груп», яка шиє форму для Міноборони. Ще одна компанія «Промислові активи» зареєстрована в Москві — вона входила до холдингу S8 Capital співзасновника «Столото» Армена Саркісяна. Після виходу західних компаній з Росії бізнесмен почав викуповувати їхні активи за заниженими цінами.

Раніше Японія висловила протест Росії через передачу активів Japan Tobacco International.

Нагадаємо, Путін забрав російські активи японського тютюнового гіганта Japan Tobacco International.

На цьому тлі акції Japan Tobacco обвалилися на рекордні 19% після рішення Москви.

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