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Російський диктатор Володимир Путін назвав зустріч лідерів Китаю та США Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа «новою сторінкою в історії дипломатії». Водночас він цинічно заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України.

За словами Путіна, розмова була «абсолютно вільною» та «дуже відвертою», а також заклала основу «для подальших контактів, незалежно від того, у якому форматі вони відбуватимуться».

Диктатор стверджує, що Сі Цзіньпін створив «атмосферу, за якої ми почали вільно обмінюватися думками з питань, які нас цікавлять».

Російський диктатор знову поширив неправдиві твердження про війну проти України. За його словами, Москва нібито не розпочинала бойових дій, а лише намагалася «покласти край бойовим діям», які, як він стверджує, «вже тривали».

«Ми не починали жодних воєн», — цинічно заявив очільник Кремля.

Також Путін згадав домовленості, яких, за його словами, вдалося досягти під час зустрічі в Анкориджі у серпні 2025 року. Він стверджує, що російська сторона нібито «погодилася на компроміси», однак Україна та європейські країни «не погодилися на них».

Крім того, Путін укотре звинуватив Київ у нібито небажанні припиняти війну. На його думку, причиною цього є вибори.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити війну проти України. Він також назвав російську агресію однією з причин серйозних проблем у світовій торгівлі.

У китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розпочали двосторонні переговори. Зустріч відбулася під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У Кремлі розкрилиподробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада. Після двосторонньої зустрічі лідери не виступили зі спільною заявою для журналістів.

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