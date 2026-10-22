Путін призначив своїм помічником Юрія Трутнєва

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Російський диктатор Володимир Путін призначив Юрія Трутнєва своїм помічником. Раніше він обіймав посади віцепрем’єр-міністра Росії та повноважного представника президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі. Відповідний указ №764 підписано 22 жовтня 2026 року.

Згідно з документом, Трутнєва призначено помічником президента Росії зі звільненням від попередньої посади. Указ набув чинності з дня підписання.

Призначення відбулося на тлі кадрових змін у російській владі. Зокрема, Державна дума РФ затвердила Олега Кожемяка на посаду віцепрем’єра та повноважного представника президента в Далекосхідному федеральному окрузі. Раніше ці посади обіймав Юрій Трутнєв.

Примітно, що прізвище нового помічника Путіна співзвучне зі словом «трутень». Так називають самців бджіл, основне завдання яких — запліднення матки. На відміну від робочих бджіл, трутні не збирають нектар, не виробляють меду та не беруть участі в будівництві вулика.

Через це в переносному значенні слово «трутень» використовують для позначення людини, яка живе за чужий рахунок і уникає роботи.

Юрію Трутнєву 70 років. Він народився в Пермі, де й розпочав політичну кар’єру. У 1996 році став мером міста, а згодом очолив Пермську область.

Упродовж 2004–2012 років Трутнєв обіймав посаду міністра природних ресурсів Росії. Після цього протягом року працював помічником Володимира Путіна.

У серпні 2013 року його призначили віцепрем’єр-міністром Росії та повноважним представником президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі.

На цій посаді Трутнєв відповідав за розвиток далекосхідних регіонів Росії та реалізацію державної політики в Арктиці. Крім того, він входить до Ради безпеки РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Трутнєв потрапив під міжнародні санкції. Обмеження проти нього запровадили, зокрема, Україна, США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз.

За інформацією російських ЗМІ, після повернення до адміністрації Путіна Трутнєв може відповідати за питання патріотичного виховання.

Водночас в оприлюдненому указі конкретні обов’язки нового помічника російського диктатора не зазначені.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що війна проти України нібито наближається до завершення.

Російський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що Москва готова допомогти Вашингтону у врегулюванні ситуації навколо Ірану. Також очільник Кремля висловив зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі Сполученими Штатами.

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