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Під час переговорів щодо війни в Україні російський диктатор Володимир Путін пропонував спецпосланцю президента США Джареду Кушнеру бізнесові домовленості в обмін на послаблення американських санкцій. Серед можливих пропозицій були спільний видобуток нафти поблизу острова Сахалін та постачання дизельного пального до Сполучених Штатів.

За даними Financial Times, російська сторона пропонувала організувати спільний американсько-російський видобуток нафти поблизу острова Сахалін.

The New York Times також повідомляла, що Путін пропонував продати підсанкційну російську енергетичну компанію консорціуму інвесторів. До його складу мали увійти фірма брата президента Об'єднаних Арабських Еміратів, катарська компанія, яка є партнером Кушнера в Албанії, а також великий донор Дональда Трампа.

Водночас сам Джаред Кушнер заперечує, що питання продажу цієї компанії обговорювали.

Крім того, російська сторона нібито пропонувала постачати дизельне пальне до Сполучених Штатів напередодні проміжних виборів.

Натомість, за інформацією видання, Путін прагнув домогтися від президента США Дональда Трампа призупинення частини санкцій проти Росії.

Колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл вважає, що російський президент намагається зацікавити Кушнера та інших представників американської сторони комерційними пропозиціями.

«Він намагається спокусити Джареда та інших бізнес-угодами», – зазначила Гілл.

Під час однієї із зустрічей Володимир Путін продемонстрував Джареду Кушнеру документ із державного архіву, який стосувався участі діда американського спецпосланця в партизанському русі під час Голокосту.

Кушнер сприйняв цей жест як тонкий натяк на роль Радянського Союзу як союзника США у боротьбі проти нацистської Німеччини.

Про це пише New York Magazine.

Європейський Союз готує понад 100 нових санкцій проти Росії. Обмеження можуть торкнутися банків, енергетичних компаній і танкерів, які перевозять російську нафту в обхід чинних правил. За даними Bloomberg, міністри закордонних справ країн ЄС можуть розглянути ці заходи вже 16 листопада.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання нових санкційних указів, спрямованих на посилення тиску на Росію.

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