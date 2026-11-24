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Під час переговорів щодо війни в Україні російський лідер запропонував спецпосланцю президента США Джареду Кушнеру низку спільних бізнес-проєктів, зокрема видобуток нафти біля Сахаліну та постачання дизельного пального до США. Ці пропозиції розглядалися в контексті можливого пом’якшення санкцій проти РФ.

У вересні Кушнер і ще один спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрілися з Путіним у Кремлі. За даними Financial Times, серед запропонованих Росією угод був спільний американсько-російський видобуток нафти біля острова Сахалін.

The New York Times писала, що Путін також запропонував продати підсанкційну російську енергетичну компанію консорціуму. До нього мали увійти фірма брата президента ОАЕ, катарська компанія - партнер Кушнера в Албанії, і великий донор Трампа. Сам Кушнер заперечує, що це питання обговорювали.

Крім того, росіяни запропонували поставляти до США дизельне пальне напередодні проміжних виборів. Натомість, за даними видання, Путін хотів, щоб Трамп призупинив частину санкцій.

«Він намагається спокусити Джареда та інших бізнес-угодами», — вважає колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл.

Під час однієї з зустрічей Путін показав Кушнеру справу з державного архіву про участь його діда в партизанському русі під час Голокосту. Кушнер сприйняв це як тонкий натяк, що Росія була союзницею Америки проти нацистів.

Джерело: New York Magazine

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