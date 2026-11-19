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Російський диктатор Володимир Путін розкритикував рішення Фінляндії не впускати російських спортсменів до країни для участі в міжнародних змаганнях. Він назвав такі обмеження непослідовними та заявив, що вони знижують рівень довіри.

Фінляндія ухвалила рішення запровадити обмеження на в’їзд громадян Росії. Вони поширюватимуться також на професійних спортсменів.

Путін під час пресконфренції на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва заявив, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом та прем'єром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, «справді, партнери загалом, але все-таки давали зрозуміти, що потрібно якось вести діалог і так далі».

«Наступні дії, у тому числі у сфері спорту, – відмова нашим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях – це рух у зворотний бік. Це непослідовність. Це знижує рівень довіри», – поскаржився Путін.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Парламент Фінляндії продовжив дію прикордонного закону до 2028 року — Yle News.

Нагадаємо, що Фінляндія заборонила в’їзд російським спортсменам із 16 листопада.

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