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Президент США Дональд Трамп наполегливо просить Росію погодитися на участь європейських країн у переговорах щодо України. Про це 19 листопада заявив господар Кремля Володимир Путін під час саміту АТЕС-2026, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Путіна, питання європейської участі обговорюється в межах контактів із Вашингтоном. Він також зазначив, що спочатку Росії необхідно налагодити нормальний діалог із Європою, а вже потім взаємодіяти з нею на міжнародних майданчиках, зокрема в межах G20.

Окремо глава Кремля заявив, що безпеку України необхідно розглядати як частину європейської безпеки. На його думку, обговорювати безпекові питання Європи без участі самих європейських країн було б дивно.

Водночас Путін наголосив, що Росії потрібно зрозуміти, з якими пропозиціями Європа прийде на переговори. Таким чином, він визнав необхідність участі європейців в обговоренні безпекових питань, але водночас дав зрозуміти, що Москва очікує спочатку з'ясувати їхню позицію.

До цього Путін назвав безглуздим утримання Україною частини Донбасу.

Заява пролунала на тлі обговорення можливих умов завершення війни. Раніше Путін також стверджував, що Україна має погодитися на компроміси, які Москва нібито пропонувала ще до зустрічі на Алясці.

Раніше прем'єр Австралії закликав Путіна негайно зупинити війну в Україні.

У Кремлі розкрили подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада.

У китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розпочали двосторонні переговори.

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