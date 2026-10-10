Путін сказав Трампу, що подумає, коли відновити переговори про Україну

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Російський диктатор Володимир Путін у ході телефонної розмови 9 жовтня з американським президентом Дональдом Трампом сказав, що подумає, коли відновити переговори про мирне врегулювання війни в Україні. Про це повідомив журналістам помічник російського президента Юрій Ушаков.



«Особливо було зазначено, що якщо в ході попередньої розмови двох президентів йшлося про можливість відновлення трьохсторонніх переговорів за участю США і України відразу ж після виборів до Державної Думи, то зараз інша ситуація. Своїми спробами зірвати наші вибори, завдавши в основний день голосування надмасований удар дронами по Москві, іншим містам і виборчим дільницям, по конкретних людях, пов'язаних з організацією виборів, київський режим, по суті, зірвав можливість негайного поновлення переговорного процесу», — сказав представник Кремля, переклавши усю провину на Київ.

Нагадаємо, що у Маямі без прориву завершилися переговори України, Європи і США.

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У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа.





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