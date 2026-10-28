Путін став мемом після зустрічі з президентом Мозамбіку

Володимир Путін опинився в центрі жартів у мережі після зустрічі з президентом Мозамбіку Філіпе Ньюсі в Москві. Користувачі соцмереж звернули увагу на помітну різницю у зрості двох лідерів і створили серію мемів та карикатур. Водночас частина коментаторів розкритикувала самого Ньюсі за візит до Росії та зустріч із Путіним.

27 жовтня в Москві відбувся форум «Росія — Африка». Серед учасників був президент Мозамбіку Філіпе Ньюсі, який зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Одне зі спільних фото, на якому політики стоять одне навпроти одного та тиснуть руки, швидко привернуло увагу користувачів соцмереж. На ньому особливо помітна різниця у зрості двох президентів. Саме це й стало приводом для численних жартів про Путіна, який на тлі свого африканського колеги має значно нижчий вигляд.

За даними, наведеними у публікації, зріст Філіпе Ньюсі перевищує два метри, тоді як зріст Путіна оцінюють менш ніж у 170 сантиметрів. Ця різниця привернула увагу користувачів, які почали активно поширювати фото та створювати на його основі меми.

У мережі створили меми та карикатури

Користувачі X не обмежилися коментарями до оригінального знімка. Деякі з них перетворили фото на карикатури, а Путіна зобразили в образі гобліна. Інші жартували про те, як російський президент виглядає поруч із високим лідером Мозамбіку.

Окремо коментатори звернули увагу на ракурс фотографії. На їхню думку, офіційні російські фотографи навряд чи обрали б такий кадр для публікації, адже він підкреслює різницю у зрості між політиками. Серед коментарів під фото були такі:

«Якщо хтось запитує, то ні, це не штучний інтелект. Він справді такий високий».

«Ха, кремлівські фотографи не використали б такий ракурс».

«Президент Мозамбіку дуже високий, поруч із ним Путін має вигляд маленького хлопчика».

«Ні, він буквально перевершив його».

«Як ви смієте виставляти Путіна маленьким чоловічком!»

«Путін не очікував, що під час зустрічі доведеться так розминати шию».

Таким чином, звичайне рукостискання на офіційному заході стало приводом для хвилі іронічних дописів. Користувачі обговорювали не лише зріст політиків, а й те, як одна фотографія може змінити сприйняття зустрічі.

Не всі коментарі стосувалися зросту Путіна

Окрім жартів, частина користувачів звернула увагу на сам факт візиту Філіпе Ньюсі до Москви. Коментатори критикували президента Мозамбіку за зустріч із Путіним, який продовжує повномасштабну війну проти України. У дописах висловлювали обурення тим, що лідер африканської держави приїхав до Росії та потиснув руку російському президенту. Деякі користувачі ставили під сумнів доцільність такої зустрічі й дорікали Ньюсі за участь у форумі. Серед критичних коментарів були й такі:

«Сам факт, що ви їдете до Москви на африканський саміт, жалюгідний, лол».

«Чому ви спілкуєтеся з розшукуваними злочинцями?»

«Африканський саміт у Москві. Ви заплатили за це приниження?»

«Якою ж нікчемною людиною треба бути, щоб погодитися на запрошення терориста».

Отже, реакція на зустріч виявилася неоднозначною. Одні користувачі зосередилися на різниці у зрості президентів і створювали меми, інші — критикували дипломатичний контакт із російським лідером. Спільне фото Путіна та Ньюсі стало популярним у соцмережах саме через поєднання цих двох тем: іронії над зовнішнім виглядом російського президента та обговорення візиту африканського лідера до Москви. Знімок опублікували в мережі X.

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