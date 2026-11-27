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Під час візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін скуштував кілька традиційних страв, серед яких були тушковані свинячі ніжки та вуха. Його гастрономічні вподобання знову привернули увагу до можливих проблем зі здоров’ям, однак конкретних підтверджень таких припущень немає.

Ці страви є одними з улюблених у російського диктатора під час його поїздок до Китаю. Про гастрономічні вподобання Путіна розповів виконавчий шеф-кухар китайської кухні готелю Conrad Shenzhen Оу Гоцін.

За словами кухаря, російський диктатор полюбляє кантонську кухню та неодноразово замовляв одні й ті самі страви – по два-три рази. Серед них були тушковані свинячі ніжки, свинячі вуха, приготований на пару краб із м’ясною котлетою в соусі з рожевого оцту, а також жовтий горбиль зі східної Фуцзяні, запечений зі свіжим порошком імбиру.

«Путін кілька разів замовляв деякі страви – по два-три рази. Він навіть узяв частину їжі із собою на зворотний рейс додому. Його співробітники також розповіли нам, що йому дуже подобаються страви чаошаньської та кантонської кухні», – зазначив шеф-кухар.

У матеріалі також звернули увагу на харчову цінність цих продуктів. Зокрема, тушковані свинячі ніжки містять колаген, білок, залізо, цинк і вітамін B12. Традиційно вважається, що такі продукти можуть підтримувати здоров’я суглобів і м’язів. Свинячі вуха також є джерелом білка та колагену, який пов’язують із підтриманням здоров’я шкіри та уповільненням процесів старіння.

Водночас стан здоров’я російського лідера продовжує привертати увагу. Путін неодноразово намагався демонструвати свою фізичну активність, зокрема під час полювання та верхової їзди, які показували в пропагандистських матеріалах. Однак на нещодавніх фотографіях із засідання Ради з розвитку фізичної культури та спорту в Москві він мав виснажений вигляд, а одну руку незвично тримав біля шиї та вуха.

Крім того, на початку цього року під час президентського звернення Путін мав напад кашлю та жестами торкався шиї. Відео з цього моменту, опубліковане в Telegram, невдовзі видалили з каналу Кремля.

Тим часом президент США Дональд Трамп також згадав про частування під час саміту. Він зізнався журналістам, що йому сподобалася китайська їжа, хоча він навіть не знав, які саме страви куштував.

«Я люблю всю китайську їжу. Голова Сі пригостив мене чудовою китайською їжею, і я навіть не знав, що саме це було. Але було дуже смачно», – розповів Трамп.

Джерело: Daily Star

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