0:00 / 0:00

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп знову запросив його на саміт «Великої двадцятки» (G20). Водночас глава Кремля поки не визначився, чи поїде до Сполучених Штатів.

Путін подякував за запрошення, але зазначив, що під час ухвалення рішення має враховувати ситуацію всередині Росії.

«Я вдячний за запрошення. Я повинен насамперед виходити з того, що відбувається в країні. Мені не зовсім комфортно занадто часто виїжджати за кордон», – наголосив російський диктатор.

Він запевнив, що остаточного рішення щодо участі в саміті G20 у США ще не ухвалено, однак Росія буде представлена на заході. За словами Путіна, можливість його особистої поїздки залежатиме від ситуації всередині країни.

Напередодні помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що рішення щодо участі Володимира Путіна в саміті G20 у Маямі значною мірою залежатиме від результатів тристороннього саміту АТЕС у Китаї.

Таким чином, у Кремлі поки не підтвердили особисту участь Путіна в зустрічі лідерів G20, хоча запрошення від Дональда Трампа, за словами російського президента, було отримане.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російський диктатор Володимир Путін назвав зустріч лідерів Китаю та США Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа «новою сторінкою в історії дипломатії». Водночас він цинічно заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити війну проти України. Він також назвав російську агресію однією з причин серйозних проблем у світовій торгівлі.

У китайському Шеньчжені 19 листопада президент США Дональд Трамп і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін розпочали двосторонні переговори. Зустріч відбулася під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У Кремлі розкрилиподробиці переговорів президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, які відбулися в китайському Шеньчжені 18 листопада. Після двосторонньої зустрічі лідери не виступили зі спільною заявою для журналістів.

Читай нас у