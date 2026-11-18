Росія під час переговорів зі США щодо України запропонувала повернути НАТО до кордонів 1997 року в обмін на виведення російських військ із Калінінградської області.

За інформацією співрозмовників видання, цю ідею озвучили спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони наполягають на пошуку нових підходів до врегулювання війни в Україні.

Лідери Європейського Союзу відкинули таку пропозицію, однак технічні переговори з російською стороною щодо безпекових питань тривають.

Раніше The Telegraph повідомляло, що Володимир Путін запропонував залучити представників Європи до переговорного процесу, щоб обговорити відмову НАТО від подальшого розширення на схід.

Під час тристороннього етапу переговорів за участю США, України та Росії, який відбувся 11 листопада в Абу-Дабі, російська делегація вимагала припинити розширення військової присутності НАТО в країнах, що приєдналися до Альянсу після 1997 року.

Крім того, представники Москви заявили, що Північноатлантичний альянс має скоротити співпрацю з Україною та іншими пострадянськими державами.

Ці вимоги російська делегація на чолі з помічником президента РФ Володимиром Мединським представила як частину так званих «гарантій безпеки» для Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з представниками США знову порушив питання про розширення НАТО та військову присутність Альянсу у Східній Європі. Про це повідомив його помічник Юрій Ушаков після переговорів американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським президентом 12 листопада. Москва хоче повернутися до обговорення вимог, які висувала ще у 2021 році, зокрема щодо конфігурації сил НАТО станом на 1997 рік.

Північноатлантичний альянс розпочав перегляд військових вимог до країн-членів, зосередивши ресурси на протидії Росії замість підготовки до операцій за межами Європи. Цей процес може стати найбільшою зміною у військовому плануванні НАТО за останні 20 років.

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