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Глава Кремля Володимир Путін вперше від початку повномасштабної війни проти України потрапив на спільну фотографію з керівниками держав, які запровадили санкції проти Росії. Йдеться про груповий знімок учасників саміту АТЕС, який відбувся в китайському Шеньчжені.

На фотографії Путін стоїть у першому ряду праворуч від лідера Китаю Сі Цзіньпіна. З іншого боку від китайського керівника розташувався президент США Дональд Трамп.

На груповому знімку також присутні лідери Канади й Австралії – країн, які запровадили санкції проти Росії через її агресію проти України.

Як зазначає The New York Times, Путін уперше від початку війни опинився в центрі спільного кадру з керівниками держав, які протягом років засуджували російське вторгнення в Україну та намагалися домогтися міжнародної ізоляції РФ.

Поява на фотографії викликала критику на батьківщині прем'єр-міністрів Австралії та Канади. Зокрема, за спільний знімок із російським лідером розкритикували Ентоні Албанезе та Марка Карні.

Обидва прем'єри пояснили свою участь у груповому фотографуванні повагою до Китаю як країни-господаря саміту АТЕС.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Нагадаємо, під час спільної фотосесії у китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак китайський лідер жестом показав Путіну, щоб той пройшов далі, і врешті розташував його за своєю дружиною Пен Ліюань.

Володимир Путін прибув до Шеньчженя, Китай, на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Літак Іл-96, яким прилетів глава Російської Федерації — держави-агресора, — приземлився в міжнародному аеропорту Баоань невдовзі після другої години ночі в середу.

На саміті в Китаї 18 листопада глава Кремля заявив, що європейські країни не змогли пристосуватися до втрати доступу до російського ринку та дешевих енергоносіїв. На його думку, це призводить до послаблення позицій Європи та скорочення її економічного потенціалу.

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