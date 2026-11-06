Путін забрав російські активи японського тютюнового гіганта Japan Tobacco International

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Російський диктатор Володимир Путін передав під державний контроль активи японської компанії Japan Tobacco International (JTI), одного з найбільших виробників сигарет у світі. Йдеться про чотири підприємства, на яких працюють близько 4 тисяч людей. Компанія контролює приблизно 40% російського ринку сигарет.

Згідно з указом Путіна від 5 листопада, частки JTI у чотирьох російських підприємствах передали під управління місцевої компанії АТ «Промислові активи».

Під контроль російської сторони перейшли фабрики JTI у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Липецькій та Ленінградській областях.

Причин такого рішення Кремль в указі не пояснив. Водночас це черговий випадок передачі російській стороні активів іноземного бізнесу, який продовжував працювати в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Указ стосується чотирьох підприємств японської компанії:

JTI Донський тютюн (JTI Donskoy Tabak) — Ростов-на-Дону;

«Петро» (Petro) — Санкт-Петербург;

JTI Yelets — Липецька область;

Kres Neva — Ленінградська область.

Російський бізнес JTI забезпечує близько 40% місцевого ринку сигарет. На підприємствах та в офісах компанії працюють приблизно 4 тисячі людей.

У Росії компанія виробляє продукцію під міжнародними брендами Winston, Glamour, Camel, LD та Sobranie, а також місцевими марками «Петр І», «Русский стиль» і «Донской табак».

Japan Tobacco International працює на російському ринку з 1999 року. У 2018 році компанія придбала місцевого виробника «Донской табак» і стала найбільшим виробником сигарет у країні.

За даними профілю компанії, за понад 20 років Japan Tobacco Group інвестувала в російський бізнес близько 4,6 млрд доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році JTI не залишила російський ринок, однак призупинила нові інвестиції у виробництво та маркетинг.

У JTI заявили, що знають про указ Володимира Путіна та оцінюють ситуацію і можливі подальші дії. Серед пріоритетів компанії назвали захист інтересів зацікавлених сторін, насамперед своїх працівників.

Тим часом японський уряд уже висловив Росії протест дипломатичними каналами та зажадав скасувати це рішення.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма наголосила, що Токіо послідовно закликає Москву не порушувати інтереси японських громадян і компаній.

Передача активів JTI відбулася на тлі погіршення відносин між Росією та Японією. Зокрема, нещодавно російські спецслужби затримали японського журналіста Юкі Імаї за підозрою у шпигунстві. Японська сторона відкинула ці звинувачення.

Випадок із Japan Tobacco International став черговим прикладом передачі російській стороні активів іноземного бізнесу.

Кремль продовжує встановлювати зовнішнє управління над майном іноземних компаній, які залишалися працювати на російському ринку після початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Euronews.

Раніше диктатор володимир путін підписав указ про передачу під «тимчасове управління» акціонерного товариства «Промислові активи» 100% долей у чотирьох російських підприємствах японської групи Japan Tobacco International (JTI), зокрема «Петро», «Крес Нева», «Дж.Т.І. Донской табак» та «Дж.Т.І. Єлець».

Алтайська компанія «Бочкарі», яка належить депутату законодавчих зборів Алтайського краю від партії «єдина росія» Вадиму Смагіну, звернулася до володимира путіна з проханням передати їй у тимчасове управління компанії АТ «Мултон» та ТОВ «Мултон партнерс».

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