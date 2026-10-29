Путін заявив про готовність Росії переносити промислові підприємства до Африки на тлі санкцій

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова переносити частину промислових підприємств до африканських країн. За його словами, така співпраця відповідає інтересам Москви, зокрема в умовах численних санкцій проти російської економіки та підприємств.

«Це повністю відповідає інтересам Росії, особливо в умовах сьогоднішнього дня, коли до російської економіки, до російських підприємств застосовуються численні санкції», — заявив він.

За його словами, російські компанії мають значний інвестиційний потенціал, а для розвитку співпраці з африканськими державами є широкі можливості.

Водночас Путін наголосив, що інвестиції мають бути «надійними і захищеними», аби підприємства могли працювати «незалежно від зовнішньополітичної кон’юнктури».

Заява Путіна стала відповіддю на виступ президента Республіки Бурунді Евариста Ндайішимійє. Він наголосив, що африканські країни прагнуть відійти від моделі, за якої вони експортують сировину, а натомість імпортують готову продукцію.

«Африка не буде задовольнятися експортом сировини та імпортувати готову продукцію», — заявив Ндайішимійє.

Він також підкреслив необхідність розвивати власні виробничі потужності, модернізувати сільське господарство, зміцнювати енергетичну інфраструктуру й логістичні маршрути, а також збільшувати інвестиції в дослідження та технології.

«Ми повинні розвивати власний промисловий потенціал, модернізувати наше сільське господарство, зміцнювати нашу енергетичну інфраструктуру, логістичні маршрути та інвестувати більше в дослідницьку діяльність і розвиток технологій», — сказав президент Бурунді.

За його словами, Африка має стати «справжнім ринком виробництва та збуту, а не залишатися ринком споживання».

Напередодні Путін заявив, що Росія нібито досягла «вражаючих результатів» у розвитку високих технологій і готова передавати свої напрацювання африканським партнерам.

«Конкурентам доводиться нас наздоганяти за деякими напрямами та копіювати наші розробки», — заявив Путін під час виступу перед 22 лідерами африканських держав, зокрема Ефіопії, Зімбабве та Малі.

Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетников раніше також повідомляв про готовність російського бізнесу організовувати виробництво в африканських країнах у межах промислової кооперації.

«Головний посил, з яким ми виходимо до Африки, — давайте разом забезпечувати суверенний розвиток», — сказав Решетников.

Він запропонував співпрацювати у фармацевтичній галузі та сфері IT-рішень. Своєю чергою, міністр промисловості й торгівлі РФ Антон Аліханов заявив про готовність розвивати разом з африканськими державами автомобілебудування, збільшувати постачання автомобільної техніки та запчастин, а також відкривати сервісні центри.

Російська державна корпорація «Росатом» запропонувала африканським країнам будувати плавучі атомні електростанції на узбережжі.

«Як початковий крок таке джерело, як плавучий атомний енергоблок, може бути хорошою точкою входу, щоб одночасно і вирішити свої завдання, і увійти до атомного клубу», — заявив представник корпорації.

Водночас російська компанія «Новатек», найбільший виробник скрапленого природного газу (СПГ) у РФ, запропонувала африканським державам власну технологію виробництва СПГ, яку випробували на арктичних проєктах.

Алюмінієвий виробник «Русал» підписав меморандум із Ганою про створення спільного підприємства для видобутку та переробки бокситів — сировини, яку використовують у виробництві алюмінію.

Раніше міністр енергетики РФ Сергій Цивільов заявив, що Росія готова проводити геологорозвідку в Африці та видобувати газ у разі виявлення відповідних родовищ.

Крім того, Москва пропонує модернізувати гідроелектростанції, а також будувати сонячні й теплові електростанції.

Саміт «Росія — Африка» проходить у Москві 28–29 вересня. За наведеними даними, у заході беруть участь представники 48 із 54 африканських країн.

Російська сторона просуває співпрацю з африканськими державами в промисловості, енергетиці, технологіях і видобувному секторі. Путін пов’язує можливе перенесення виробництв із санкційним тиском на РФ, тоді як африканські лідери наголошують на необхідності розвивати власну промисловість і переробляти сировину всередині континенту.

Про це Путін сказав на форумі «Росія — Африка».

Крім того, російський диктатор Володимир Путін запропонував африканським авіакомпаніям розпочати польоти до Росії, заявивши, що це сприятиме розвитку туристичної галузі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін приймає в Москві десятки африканських лідерів, щоб поглибити зв’язки з країнами континенту та посилити вплив Росії. Значення Африки для Москви зросло після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, Росія активізувалапошук найманців в африканських країнах, зокрема в Зімбабве та Бурунді. За даними Bloomberg із посиланням на презентацію українських спецслужб, Москва намагається залучати людей із країн зі слабкими демократичними інституціями та обмеженою свободою преси.

Громадяни африканських країн, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, звернулися до учасників саміту «Росія — Африка» в Москві. Вони просять допомогти їм повернутися додому. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабного вторгнення в український полон потрапили громадяни 18 африканських держав, однак Росія досі не повернула жодного іноземного військовополоненого в межах обміну.

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