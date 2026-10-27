0:00 / 0:00

Росія опрацьовує можливість співпраці зі США в Арктиці, а також закликає країни — експортери газу посилити координацію на світовому ринку.

Про це заявив Володимир Путін під час саміту Форуму країн — експортерів газу в Москві.

За словами Путіна, через перебої з постачанням і санкції світовий газовий ринок стикається з ризиками дисбалансу та коливаннями цін. Він запропонував оптимізувати маршрути транспортування газу між країнами-учасницями форуму та розширити консультації щодо кризових ситуацій.

Путін також заявив, що Росія відкрита до обміну технологіями в газовій сфері. За його словами, Москва вже обговорює з американськими партнерами можливість спільної роботи в Арктиці.

Водночас російський президент наголосив на необхідності довгострокових контрактів для інвестицій у нові родовища, переробні потужності та інфраструктуру для експорту скрапленого природного газу.

Росія розглядає Арктику як важливий регіон у глобальній конкуренції між державами, а її активність на Крайній Півночі, зокрема ракетні випробування та відновлення радянських військових баз, свідчить про стратегічне значення цієї території.

Союзники НАТО виявили та зупинили російські підводні човни в Арктиці, які планували використати секретну зброю для пошкодження важливих підводних кабелів. Таким чином Москва не змогла реалізувати заплановану диверсію.

Міністр закордонних справ Росії — держави-агресора — Сергій Лавров заявив, що Москва розглядає посилення активності НАТО в Арктиці як пряму загрозу своїй безпеці.

Читай нас у