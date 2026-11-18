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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська економіка нібито успішно подолала санкційний тиск, стала найбільшою в Європі та освоїла виробництво передових товарів. За його словами, Москва готова ділитися такими розробками з «дружніми» державами.

Серед представлених корпорацій були Visa, Mastercard, Boeing, Xiaomi, ZTE та Baidu.

«Внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией. В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10%», — сказал Путин.

Також російський президент заявив, що країна нібито перебуває «в авангарді цифрової трансформації», створила «провідні у світі» мовні моделі та досягла «революції» в освіті й медицині завдяки цифровим платформам та штучному інтелекту.

«Мы готовы делиться своими компетенциями, выступать надежным поставщиком современных решений, будь то платформенные механизмы, цифровые сервисы или спутниковая связь. Тем самым будем содействовать укреплению технологического суверенитета наших партнеров», — сказал Путин.

Заяви Путіна про економічні успіхи РФ контрастують із показниками останніх років. За даними Росстату, після падіння в перший рік повномасштабної війни російський ВВП у 2023–2024 роках зростав швидше за середньосвітові темпи — на 4,1% та 4,9% відповідно.

Однак у 2025 році зростання російської економіки сповільнилося до 1%. За прогнозом Мінекономрозвитку РФ, у 2026 році цей показник становитиме лише 0,4%.

Таким чином, очікувані темпи зростання економіки Росії будуть у 7,5 раза нижчими за середньосвітові, які Міжнародний валютний фонд оцінює у 3%. Від економіки США з прогнозованим зростанням на 2,3% Росія відставатиме майже вшестеро, а від Китаю, для якого очікують показник у 5%, — більш ніж у 12 разів.

Ще один показник, який свідчить про проблеми Росії у сфері технологій, — її частка на світовому ринку винаходів та інновацій. За підрахунками Вищої школи економіки, у 2025 році вона скоротилася до 0,8% — найнижчого рівня в сучасній історії країни.

Для порівняння, частка США на цьому ринку становила 14,8%, що у 18,5 раза більше за російський показник. Китай із часткою 46,5% випередив Росію у 58 разів.

Про це Путін сказав під час ділового саміту форуму АТЕС, у якому взяли участь керівники найбільших міжнародних компаній.

Напередодні глава Сбербанку Герман Греф заявив про різке погіршення ситуації з корпоративними платежами у другому півріччі та прогнозує збереження цього негативного тренду на 2027 рік через економічні труднощі, зростання податків і наслідки ударів по інфраструктурі.

У Шеньчжені, Китай, президент Російської Федерації — держави-агресора Володимир Путін 18 листопада заявив перед представниками бізнесу на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що інструменти економічного примусу нібито значною мірою втратили свою силу.

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