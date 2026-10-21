Путін заявив Віткоффу про готовність Росії допомогти США у врегулюванні кризи в Ірані

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Російський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що Москва готова допомогти Вашингтону у врегулюванні ситуації навколо Ірану. Також очільник Кремля висловив зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі Сполученими Штатами.

Під час зустрічі зі Стівом Віткоффом Володимир Путін заявив, що його цікавить оцінка США ситуації навколо іранської кризи.

«Мене цікавлять оцінки ситуації навколо кризи в Ірані», — сказав російський диктатор.

Він також запевнив, що Москва готова долучитися до пошуку шляхів врегулювання конфлікту.

«Росія готова допомогти у врегулюванні іранської кризи», — заявив Путін.

За інформацією міжнародних ЗМІ, під час зустрічі російський лідер також згадав про багаторічні відносини Москви з Тегераном і заявив, що США добре відомі російські пропозиції щодо врегулювання ситуації.

Окрім ситуації навколо Ірану, Путін заявив про зацікавленість Росії у відновленні економічних зв’язків зі Сполученими Штатами.

Зустріч із Віткоффом відбулася 21 жовтня у Санкт-Петербурзі. Серед тем переговорів також були війна Росії проти України та перспективи подальших контактів між Москвою і Вашингтоном.

Віткофф, зі свого боку, заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні та висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США і Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф після зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що є основа для досягнення домовленості про припинення вогню в Україні. Американська сторона привезла документи з пропозиціями щодо врегулювання війни, однак їхнього змісту поки не розкрили. Під час переговорів Путін також оголосив про звільнення громадянина США Стівена Габбарда, якого російський суд ув’язнив за звинуваченням у найманстві.

Під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі Володимир Путін обговорив можливість зустрічі з Дональдом Трампом у Китаї. Також глава Кремля попросив передати американському президенту та його дружині Меланії подяку за зусилля, пов’язані з Україною.



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