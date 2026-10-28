Путін закликав африканські авіакомпанії літати до Росії та пообіцяв стимул для туризму

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Російський диктатор Володимир Путін запропонував африканським авіакомпаніям розпочати польоти до Росії, заявивши, що це сприятиме розвитку туристичної галузі.

«Це стане додатковим стимулом і для розвитку туризму», — заявив Путін.

Пропозиція російського президента передбачає розширення авіасполучення між Росією та африканськими країнами. Водночас Путін не уточнив, які саме авіакомпанії можуть запустити рейси, з яких країн вони виконуватимуться та чи досягли сторони конкретних домовленостей.

Ініціатива пролунала на тлі спроб Москви розвивати співпрацю з африканськими державами в економічній, гуманітарній і туристичній сферах.

Під час саміту російський диктатор також пообіцяв африканським лідерам «сформувати багатополярний світ». Водночас він визнав, що цей процес відбувається «важко».

Отже, під час форуму «Росія — Африка» Путін порушив питання як розширення авіасполучення, так і формування нового міжнародного порядку. Однак конкретних деталей щодо можливих авіарейсів та практичних кроків для реалізації озвучених ініціатив він не навів.

Про це він сказав під час економічного та гуманітарного форуму «Росія — Африка».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін приймає в Москві десятки африканських лідерів, щоб поглибити зв’язки з країнами континенту та посилити вплив Росії. Значення Африки для Москви зросло після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, Росія активізувалапошук найманців в африканських країнах, зокрема в Зімбабве та Бурунді. За даними Bloomberg із посиланням на презентацію українських спецслужб, Москва намагається залучати людей із країн зі слабкими демократичними інституціями та обмеженою свободою преси.

Громадяни африканських країн, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, звернулися до учасників саміту «Росія — Африка» в Москві. Вони просять допомогти їм повернутися додому. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабного вторгнення в український полон потрапили громадяни 18 африканських держав, однак Росія досі не повернула жодного іноземного військовополоненого в межах обміну.

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