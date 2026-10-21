Путін зустрівся з представником Китаю після переговорів із Віткоффом

Під час зустрічі з Лі Цяном Володимир Путін заявив, що відносини між Росією та Китаєм продовжують розвиватися. За його словами, співпраця між двома країнами не залежить від зовнішньої ситуації та не спрямована проти інших держав. Путін назвав російсько-китайські відносини успішними й динамічними. Водночас він не повідомив про конкретні нові домовленості за підсумками розмови.

Російський президент також згадав про заплановану на листопад зустріч із Сі Цзіньпіном. Вона має відбутися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Путін попросив Лі Цяна передати китайському лідеру найкращі побажання. Таким чином, під час переговорів сторони торкнулися й майбутніх контактів між керівниками двох держав.

Зустріч відбулася після переговорів із представником Трампа

Того самого дня Путін провів переговори зі Стівом Віткоффом, спецпосланцем президента США Дональда Трампа. Зустріч відбулася перед розмовою з китайським прем’єром.

За повідомленнями російської сторони, під час переговорів із Віткоффом обговорювали, зокрема, можливість зустрічі Путіна й Трампа на саміті в Китаї. Однак інформації про остаточне рішення щодо такої зустрічі в наведеному повідомленні немає. Після переговорів з американським представником Путін провів зустріч із Лі Цяном, який прибув до Санкт-Петербурга для контактів із російським керівництвом.

Лі Цян також зустрівся з Мішустіним

Окрім переговорів із Путіним, прем’єр Державної ради Китаю провів зустріч із прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Переговори відбулися в межах контактів між урядами двох країн.

Отже, під час одного дня в Санкт-Петербурзі російське керівництво провело зустрічі як з представником США, так і з високопосадовцем Китаю. Путін заявив про намір продовжувати співпрацю з Пекіном і згадав про можливість особистої зустрічі із Сі Цзіньпіном у листопаді. Водночас конкретних нових домовленостей за підсумками зустрічі з Лі Цяном у повідомленні не навели.