Путін звільнив американця Стівена Габбарда на прохання Трампа

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Російський диктатор Володимир Путін розпорядився звільнити 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який перебував у російській в’язниці. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп попросив Путіна звільнити американця.

Про звільнення Габбарда Путін повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом, який прибув до Санкт-Петербурга для переговорів щодо війни Росії проти України. За інформацією російських ЗМІ, американець уже перебуває в аеропорту Пулково та готується вилетіти до США.

Раніше Дональд Трамп публічно заявив, що звернувся до Путіна з проханням звільнити Габбарда. За словами американського президента, він тривалий час обговорював це питання з російським диктатором.

Стівен Габбард проживав в Україні з 2014 року. У лютому 2022-го, під час російської окупації Ізюма на Харківщині, його захопили російські військові.

Російська сторона звинуватила американця в найманстві та стверджувала, що він служив у підрозділі територіальної оборони України. У 2024 році російський суд засудив Габбарда до шести років і десяти місяців позбавлення волі.

Водночас Сполучені Штати називали справу проти нього сфабрикованою та вважали його неправомірно затриманим.

Рідні американця також ставили під сумнів обставини судового процесу. Вони наполягали, що Габбард міг визнати провину під тиском, а його зізнання не відповідали його переконанням і поглядам.

Звільнення Габбарда відбулося на тлі активізації дипломатичних контактів між США, Україною та Росією. Зокрема, візит Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга був пов’язаний із переговорами щодо можливого завершення російсько-української війни.

Про це повідомляють російські державні медіа.

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