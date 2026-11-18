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Російський правитель Володимир Путін прибув до Китаю на саміт АТЕС, де, за повідомленнями ЗМІ, зазнав низки публічних принижень. Політолог припускає, що причиною такого ставлення з боку лідера КНР Сі Цзіньпіна могла стати інформаційна кампанія Росії під назвою «Нова Ялта», яка передбачала поділ світу між трьома лідерами.

"Він взагалі там позиціонувався приймаючою стороною, як п’яте колесо", - додав експерт.

При цьому Олещук не виключає, що Пекін "відсипав" Путіну немало "дипломатичних принижень" саме через російську риторику про поділ світу.

Експерт зауважив, що до президента США Дональда Трампа ставлення було зовсім інше – Китай показував, що є паритет, двоє рівних партнерів, які обговорюють важливі питання.

Чого очікувати від зустрічей на полях АТЕС

На думку Олещука, якихось глобальних зрушень від цих зустрічей не буде:



"Ніяким чином це глобальну політику Китаю не змінить, бо немає такого бажання. В Китаю немає особливого бажання лізти в російсько-українську війну, оскільки чим довше воює Росія, тим більша її залежність від них".

За його словами, зараз у Китаю пріоритет - не Росія, а США. Пекін хоче вирішити питання щодо продовження мораторію на торговельну війну, щоб зняти всі претензії з американського боку.

Експерт зазначає, що Росія зараз залежна, і цей статус Китай влаштовує.

"А коли Путін починає забуватися і претендує на якусь окрему роль, то йому нагадують про його місце. Всі ті приниження були максимально завуальовані, але хто розуміє, то той все бачить", - наголосив Олещук.

За його словами, це була досить тонка дипломатична гра з боку Китаю. Пекін вказав Путіну на його місце, щоб той робив те, що від нього очікують, і не ліз у політику провідних держав.

Експерт зазначив, що все почалося ще із прибуття лідерів США та РФ до Китаю: Трампа зустрів Цзінпінь, а Путіна – член політбюро Китаю.

"При цьому обрали людину високого зросту, який на голову вищий за Путіна, знаючи про комплекси кремлівського карлика", - додав він.

Олещук наголосив, що такої жорсткості від китайців не чекав. Могло бути багато посмішок, за якими нічого не стояло, але, ймовірно, росіяни перестаралися зі своїми наративами про "Ялту-2", намагаючись "вкрасти чужу інформаційну подію, яка мала стати тріумфом лідера Китаю".



Про це в коментарі УНІАН сказав політичний експерт Петро Олещук, зазначивши, що для Путіна на цих зустрічах точно не було якихось вагомих плюсів.

Путін заявив про революцію в економіці та запропонував країнам купувати технології РФ.



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