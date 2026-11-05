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Міністр освіти РФ Сергій Кравцов доповів Путіну, що у 2026 році до закладів професійної освіти вступили понад 1,15 млн випускників.

Це майже половина від загальної кількості школярів, які закінчили 9-й та 11-й класи.

За словами міністра, частка дев'ятикласників, які обирають коледжі, зросла з 48% у 2019 році до 63% у 2026-му. Серед випускників 11-х класів цей показник збільшився з 7% до 12%.

У Кремлі пояснюють таку тенденцію необхідністю подолати дефіцит робітничих кадрів на промислових підприємствах. Водночас раніше російські батьки скаржилися, що дітей дедалі частіше не допускають до 10-х класів, фактично спрямовуючи їх до технікумів і коледжів.

Житель Бурятії Артур Цибіков, який називає себе шаманом, заявив про намір принести в жертву 60 верблюдів, щоб домогтися перемоги Росії у так званій «СВО».

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росії слід готуватися до запровадження «пекельних санкцій» з боку США після проміжних виборів до Конгресу, на яких республіканці можуть зазнати поразки. На його думку, демократи посилюють тиск на президента Дональда Трампа настільки, що можуть навіть пригрозити йому імпічментом.

Російська статистика стала недоступною після потужної кібератаки на Росстат. Сайт відомства не працює вже кілька днів, а російські компанії скаржаться на неможливість подати обов’язкову звітність.

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