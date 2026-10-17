Рабин Дов Ліор дозволив поселенцям забирати оливки з палестинських садів — Al Jazeera

Ізраїльський рабин Дов Ліор видав релігійне рішення, яке дозволяє поселенцям забирати оливки з палестинських садів на окупованому Західному березі Палестини. Як повідомляє Al Jazeera, Ліор стверджує, що палестинські власники, які не могли дістатися садів під час збору врожаю через ізраїльські обмеження, нібито вже були достатньо компенсовані в роки, коли мали доступ до оливок.

Згідно з рішенням рабина, збирання цих оливок може бути підставою для претензій на право власності на палестинську землю. Ліор також заявив, що поселенці мають «завойовувати землю» далеко від єврейських громад, аби публічно продемонструвати право власності та виконати біблійну заповідь.

Напади під час збору врожаю

Рішення оприлюднили на тлі нової хвилі нападів на палестинських фермерів у період збирання оливок. У п’ятницю щонайменше 19 людей зазнали поранень під час 34 нападів із боку ізраїльських військових і поселенців на палестинців, які збирали врожай по всьому Західному березі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Американського фотожурналіста, який працює для The Washington Post, атакували поселенці, коли він висвітлював насильство. Також було підпалено п’ять автомобілів. За даними Al Jazeera, багато палестинських фермерів не можуть дістатися своїх угідь через ізраїльські обмеження та небезпеку нападів поселенців.

Реакція релігійних лідерів

Не всі рабини підтримали позицію Ліора. Рабини релігійної ради поселень Гуш-Еціон у листі назвали незаконне збирання палестинського врожаю крадіжкою, богохульством і моральним пороком.

Організація Цохар, до якої входять 800 ортодоксальних рабинів, заявила, що конфісковувати майно має право лише держава. Вона наголосила, що доки держава визнає право арабів на ці оливки, вони належать їм. Депутат Кнесету від партії «Демократи» Ґілад Карів також розкритикував Ліора та його прихильників.

Читай нас у