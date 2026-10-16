Рада Безпеки ООН засудила атаки хуситів на Саудівську Аравію — Asharq Al-Awsat

Члени Ради Безпеки ООН засудили триваючі атаки хуситів на Саудівську Аравію, інтенсивність яких, за їхньою заявою, зростає. Вони зазначили, що удари по об’єктах цивільної авіації та енергетичній інфраструктурі призвели до загибелі й поранень цивільних.

Удари по аеропортах і Aramco

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, у заяві згадано удари по Міжнародному аеропорту імені короля Халіда 10 і 11 жовтня, які члени Радбезу назвали безрозсудними. За їхніми даними, внаслідок цих атак були загиблі та поранені. Також у заяві йдеться про численні удари по інших аеропортах і об’єктах Saudi Aramco.

Члени Ради Безпеки висловили солідарність із Саудівською Аравією у протидії атакам на цивільних та цивільні об’єкти на її території. Вони наголосили на невід’ємному праві країни на самооборону відповідно до міжнародного права.

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Заклик припинити ескалацію

Члени Радбезу також повторно засудили атаки й погрози хуситів комерційному судноплавству в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці. Вони наголосили на необхідності забезпечити безпеку торговельних суден та їхніх екіпажів.

У заяві наголошено на потребі повного виконання резолюції 2216 та наступних резолюцій Ради Безпеки. Члени Радбезу закликали до практичної співпраці, зокрема з урядом Ємену, щоб не допустити отримання хуситами озброєнь, пов’язаних матеріалів, технічної допомоги, навчання, фінансування та іншої підтримки для подальших атак. Вони вимагали від хуситів негайно припинити військову ескалацію і підтвердили підтримку зусиль спецпосланця ООН Ганса Грундберга щодо всеохопного політичного врегулювання в Ємені.

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