Рада ЄС призначила дипломатка з Латвії спецпредставницею з прав людини — LSM English
Рада Європейського Союзу 19 жовтня 2026 року призначила дипломатка з Латвії Ілзе Брандс-Керіс спеціальною представницею ЄС з прав людини. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Латвії повідомляє LSM English.
Повноваження спецпредставниці
Спеціальна представниця ЄС з прав людини має просувати цілі політики Євросоюзу у цій сфері. Серед її завдань — посилення ефективності, присутності та видимості ЄС у захисті прав людини у світі.
Посада передбачає розвиток співпраці та політичного діалогу з третіми країнами, міжнародними й регіональними організаціями, громадянським суспільством та іншими партнерами, а також участь у міжнародних форумах. Спецпредставниця також сприятиме зміцненню демократії, верховенства права, належного врядування, поваги до прав людини й основоположних свобод.
До повноважень належить і посилення узгодженості дій ЄС у сфері прав людини та врахування цих питань в усіх напрямах зовнішньої діяльності Союзу.
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Досвід Ілзе Брандс-Керіс
У 2020 році й до червня 2026 року Брандс-Керіс обіймала посаду заступниці Генерального секретаря ООН з прав людини. У 2017–2020 роках вона була незалежною експерткою Комітету ООН з прав людини, а в 2002–2011 роках очолювала Латвійський центр прав людини.
Вона також працювала на керівних посадах в Агентстві ЄС з основоположних прав, Консультативному комітеті Рамкової конвенції про захист національних меншин та офісі Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин.
Після цього призначення представники Латвії обіймають дві з 11 посад спеціальних представників ЄС. Із березня 2025 року Едуардс Стіпрайс є спеціальним представником ЄС у Центральній Азії.