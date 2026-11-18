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Комітет міністрів Ради Європи схвалив новий План дій для України на 2027–2030 роки під назвою «Демократична безпека для України». Його орієнтовний бюджет становить 70 млн євро.

«План дій на 2027–2030 роки відображає наше зобов’язання підтримувати Україну. Він покликаний допомогти країні подолати наслідки російської агресії та продовжити розбудову демократичного майбутнього, заснованого на глибоких структурних реформах», - заявив генсек Ради Європи Ален Берсе.

Рішення ухвалили 18 листопада на засіданні у Страсбурзі. План має допомогти привести українське законодавство, роботу інституцій і практику застосування норм у відповідність до європейських стандартів. У Раді Європи наголосили, що це відповідає стратегічній меті України – зміцнювати свою безпеку через членство в ЄС.

За словами Берсе, довгострокова безпека України залежить також від міцності її інституцій, незалежності правосуддя, довіри громадян і здатності протидіяти іноземному втручанню як під час війни, так і в мирний час.

«Якщо сьогодні Україну захищає зброя, то завтра її захищатимуть її інституції», – наголосив генсек.

План визначає чотири взаємопов’язані пріоритети: захист прав людини та забезпечення відповідальності заради миру і стабільності, соціальне залучення й захист меншин, уразливих груп, жінок і дітей, зміцнення демократичних інституцій, забезпечення вільних і справедливих виборів та доброчесності інформаційного середовища, посилення незалежного правосуддя й належного врядування.

У документі також зазначено, що російська агресія спричинила масштабні руйнування, переміщення цивільного населення та перебої в роботі державних установ і базових послуг. Водночас Україна продовжує реформи, просувається на шляху до ЄС і виконує зобов’язання за стандартами Ради Європи навіть у складних умовах війни.

Офіційний запуск нового плану очікується на початку 2027 року.

Документ спирається на результати попереднього Плану дій «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023–2026 роки. Серед його досягнень у Раді Європи назвали поліпшення доступу постраждалих від війни до правосуддя, створення понад 1100 спеціалізованих служб підтримки постраждалих від насильства, посилення механізмів правосуддя, дружнього до дитини, та ухвалення Закону «Про медіа».

Документ передбачає підтримку реформ, зміцнення демократичних інституцій і наближення України до європейських стандартів, повідомляється з посиланням на сайт Ради Європи.

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